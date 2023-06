Pisolo Day: a Priverno la cicloturistica di beneficenza

Sport, aggregazione, integrazione, turismo e cultura in un’unica manifestazione: torna, per la sua VII edizione il Pisolo Day, la cicloturistica non competitiva di Priverno.

La manifestazione, organizzata da Pisolo Bike in collaborazione con il Comune di Priverno, si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno sia nel centro storico che nelle splendide campagne attorno all’abitato.



Sabato 17 giugno alle ore 15.00 sarà la volta della “Pisolo Family”, la ciclo passeggiata gratuita rivolta ai bambini e alle famiglie, in un’allegra pedalata di tre giri all’interno del paese al termine della quale, a estrazione, si potrà vincere una splendida bicicletta. L’evento proseguirà in Piazza del Comune alle ore 17:30 tra le note della Banda Musicale “Città di Priverno”, le esibizioni degli sbandieratori le “Aquile della Camilla e i figuranti del Palio del Tributo di Priverno. In serata saranno aperti gli stand enogastronomici e alle ore 21.00 il concerto di musica live del gruppo “Mood Dance” animerà Piazza Giovanni XXIII.

Domenica 18 si terrà la gara vera e propria: la famosa Cicloturistica tutta in single track, completamente pedalabile, che si articola in tre tipi di percorso: “Endurance” di 45 chilometri con mille metri di dislivello, “Cortocircuito”, 26 chilometri con 480 metri di dislivello, e “Hard, con 33 chilometri e 632 metri di dislivello. Si potrà seguire la cicloturistica anche camminando con percorsi podistici.

Alle 7.30 ci sarà l’accoglienza dei partecipanti con il ritiro dei pacchi in piazzale XX settembre per poi iniziare in piazza Giovanni XXIII.

Il costo d’iscrizione è di 25 euro e comprende un ricco pacco gadget composto da una T-shirt celebrativa, una sacca, uno zuccotto sottocasco, un telo in microfibra, integratori, un buono pasto e degustazione di prelibati prodotti tipici. Ai primi 200 iscritti, inoltre, sarà donata una speciale maglia tecnica.

Per i partecipanti alla camminata e al trekking il costo è di 15 euro e comprende pacco gara e buono pasto, previsti per tutti, i servizi parcheggio biciclette, area camper e un’abbondante colazione prima della partenza.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza.

L’appuntamento

È per le famiglia sabato 17 giugno e per la cicloturistica domenica 18 giugno a partire dalle 7.30. Per informazioni è disposizione l’indirizzo email info@pisolobike.it e il numero di telefono 338 8270060. Per le iscrizioni occorre consultare il sito ufficiale di Pisolo Bike.