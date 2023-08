Plants&Food: al via la seconda edizione della fiera florovivaistica e culinaria

Torna per la sua II edizione la fiera florovivaistica e del vivere sano dell'Agro Pontino “Plants&Food” organizzata dal Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere” e realizzata in collaborazione con Slow Food Latina, APCL Associazione Provinciale Cuochi Latina, Fondazione Italiana Sommelier.

Dopo il grande successo dell’edizione d’esordio avuta nel 2019 e lo stop dovuto alla pandemia, torna la fiera florovivaistica e culinaria che presenta una ricca panoramica sulle migliori realtà locali. Sabato 2 e domenica 3 settembre l’arena del Museo Duilio Cambellotti di Latina si colorerà di piante e fiori, ma anche degli odori e dei sapori delle ottime materie prime della nostra terra lavorate secondo ricette della tradizione e ricette innovative.

Due giorni di esposizioni, incontri con esperti, approfondimenti, seminari, laboratori, dimostrazioni tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti. Tornano anche gli show cooking, le degustazioni e, novità di quest’anno, un importante spazio dedicato ai vini.

L’appuntamento

È dunque presso l’arena del Museo Cambellotti di Latina sabato 2 settembre alle 15 alle 20 e domenica 3 dalle 9 alle 20. L'ingresso è libero e gratuito.