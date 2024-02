Plaza Suite: Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in scena al Moderno di Latina

Una suite al Plaza di New York e tre coppie che vivono tre situazioni diverse in periodi diversi, questa la premessa del nuovo divertente spettacolo in arrivo al Teatro Moderno.

In scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio che interpretano le tre coppie in una girandola di situazioni esilaranti descritte mirabilmente in questa commedia di Neil Simon diretta nella versione italiana da Ennio Coltorti.

Un testo che parla dei problemi di coppia: gli imbarazzi, le incomprensioni, gli inciampi che capitano anche quando si vive nel lusso e tra gli agi, e in una suite d’albergo poi, ne capitano di tutti i colori.

L’appuntamento

È per ben quattro repliche: venerdì 16 febbraio alle ore 21.00, sabato 17 alle 17 e alle 21 e domenica 18 alle ore 17.30. I biglietti sono disponibili su Ciaotickets e presso il botteghino, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 0773 66 05 50 opzione 1 e l’indirizzo email info@modernolatina.it

