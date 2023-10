Famiglie a Teatro: a Priverno va in scena Pollicino Show

Torna al Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna “Famiglie a teatro” promossa e sostenuta da A.T.C.L., circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Priverno e Matutateatro.

Una rassegna dedicata al pubblico più giovane che adulti e bambini amano e attendono con ansia che da ottobre a dicembre porterà a Priverno ben tre spettacoli selezionati tra le migliori proposte nazionali di teatro ragazzi.

Ad aprire Famiglie a Teatro ci sarà la pièce "Pollicino Show", una produzione della Compagnia Artemis Danza, che andrà in scena sabato 21 ottobre alle ore 17.30.

Una rivisitazione in chiave contemporanea della celebre fiaba di Pollicino, la storia del bambino piccolo di statura ma molto astuto che riuscirà a salvare sé stesso e i suoi fratelli abbandonati nel bosco dal padre per via della loro estrema povertà.

Coreografia e interpretazione sono di Davide Tagliavini, regia di Cinzia Pietribiasi, illustrazioni e scene di Giovanni Copelli.

L’appuntamento

È dunque per il pomeriggio di sabato 21 ottobre alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3286115020 – 3291099630.