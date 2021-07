Ponza d’Autore: tutto pronto per la XIII edizione, e sarà un… #Pandemonio

Orario non disponibile

Torna per la sua XIII edizione Ponza d’Autore, la rassegna culturale ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi e promossa da VisVerbi, di Barbara Castorina e Valentina Fontana.

Titolo e tema di quest’anno #Pandemonio, si parlerà di diritti, di politica, di economia, di innovazione, di virus: dalle fake news al DDL Zan passando per la pandemia e il futuro sostenibile.

Dal 23 al 25 luglio presso gli spazi del Grand Hotel Santa Domitilla si terranno una serie di incontri per capire cosa c’è dietro all’informazione di oggi, alla presenza di importanti ospiti come Fabiana Dadone, Laura Castelli, Alessandro Morelli, Pierpaolo Sileri, Monica Cirinnà e Matteo Bassetti e di altrettanti giornalisti Roberto Bernabò, Eleonora Cozzella, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona e Francesco Piccinini.

Non mancherà anche un pizzico di ironia, grazie alle copertine di Roberto Parodi, giornalista e scrittore, e Federico Palmaroli, noto sui social con lo pseudonimo @lefrasidiosho.

Per tutta la durata della rassegna verrà riproposta sull’isola l’installazione artistica “Pagina Prima: Sarà vero?”, che ha anche ispirato la copertina di Ponza D’autore 2021: un’opera composta da 75mila pagine di quotidiani calpestate dai passanti, realizzata dal collettivo artistico PXLs a Milano in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di stampa, che invita a riflettere sul significato di libertà.

Gli eventi si svolgeranno tutti in presenza ma saranno trasmessi anche in streaming sulla pagina Facebook D’Autore.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 23 luglio

ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

ore 22:00 - Grand Hotel Santa Domitilla

NEXT GENERATION

I millennials tra reddito di cittadinanza e UE

Intervista a Fabiana Dadone

Conduce Daniele Grassucci

La variante de @il_parods Di Roberto Parodi

I COLORI DELL’ARCOBALENO

L’Europa dei diritti tra Zan e Orban

Intervista ad Antonio Giuseppe Malafarina

Dialogo tra Monica Cirinnà, Paola Concia, Don Patrizio Coppola, Peter Gomez e Andrea Ruggieri

Conduce Alessandro Giuli

ROMANZO QUIRINALE

L’Italia del semestre bianco

Dialogo tra Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Graziano Delrio, Peter Gomez e Giovanni Toti

Conduce Alessandro Giuli

Sabato 24 luglio

ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

ore 13:30 – Ponza

SAPORI D’AUTORE

Eleonora Cozzella tra luoghi, personaggi e prodotti dell’Isola

ore 22:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

Apertura @lefrasidiosho

PENSARE SOSTENIBILE

Smart Italy, slow life

Dialogo tra Alessia Rotta, Federica Gasbarro, Giovanni Bastianelli, Roberto Bernabò e Michelangelo Suigo

Conduce Alessio Jacona

La variante de @il_parods di Roberto Parodi

FULL (OF) MONEY

L’Italia di recovery, ripresa e resilienza

Dialogo tra Laura Castelli, Alessandro Morelli, Leonardo Panetta e Antonio Parenti

Conduce Roberto Bernabò

Domenica 25 luglio

ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

ore 13:30 – Ponza

SAPORI D’AUTORE

Eleonora Cozzella tra luoghi, personaggi e prodotti dell’Isola

ore 22:00 – La Caletta

Apertura @lefrasidiosho

COVID E NUOVI VIRUS, LA VARIANTE LIBERTÀ

Dialogo tra Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri

Conduce Gianluigi Nuzzi

La variante de @il_parods di Roberto Parodi

PAGINAPRIMA, SARÀ VERO?

Libertà di stampa, Italia al 41° posto

Dialogo tra Gianluigi Nuzzi, Francesco Piccinini e Andrea Vianello

Con la partecipazione di PXLs Collective

PONZA, IL MIO PARADISO

Ciao Paolo di Gianluigi Nuzzi