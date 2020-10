Seconda edizione del Premio Musica Nova: on line la premiazione

Seconda edizione per il fortunato Premio Musica Nova, una competizione internazionale dedicata ai giovani compositori che già dall’anno scorso ha mostrato l’altissimo valore musicale e culturale dell’evento tanto da essere patrocinato anche dal Maestro Ennio Morricone, direttore di giuria l’anno scorso e che sarebbe tornato a esserlo anche in questa edizione se non fosse venuto a mancare lo scorso luglio.

Dunque un concorso che sin dai suoi primi momenti è stato sinonimo di qualità e altissimo livello che vedrà quest’anno sei giovani finalisti contendersi la vittoria: Maximiliano Amici (con “Sonata per Violino”); Antonio Giacometti (con “The Darkness of the Hate”, per violoncello solo); Lucas Jordan (con “Song after Sacro Monte di Ossuccio II”, per violoncello solo); Gabriele Mercanti (con “Antezero”, per violino solo); Marc Migo Cortes (con “Cadenza Cerdanyenca”, per violoncello solo); Diego Santamaria (con “Sevivon”, per violino solo).

I ragazzi hanno composto le loro musiche nel rispetto del tema proposto dal Maestro Morricone: scrivere “musica nuova” in composizioni “assolo” per violino e violoncello, in modo che ne siano espresse al massimo maestria e bellezza.

La giuria che ha selezionato i sei finalisti e decreterà il vincitore è formata da grandi maestri: Stefano Cucci, Alberto Giraldi, Lucio Gregoretti, Claudio Paradiso, Franco Piersanti, Paolo Rotili e Albino Taggeo.

Per via delle prescrizioni dell’ultimo decreto ministeriale, non sarà possibile assistere di persona all’esecuzione dei brani e alla premiazione dei vincitori. Il concerto che vedrà esibirsi Francesco Peverini al violino e Paolo Andriotti al violoncello, si terrà in un deserto e silenzioso Museo Cambellotti di Latina e sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 19.00 sulla pagina Facebook del Premio Musica Nova.

Un evento che sopperirà alla mancanza del pubblico con la suggestiva atmosfera del Museo, animato solo dalla musica. Anche la giuria seguirà on line le esecuzioni e in modalità remota decreterà i vincitori.

In palio per i giovani partecipanti, oltre all’onore di vedere eseguite le proprie composizioni, premi in denaro, registrazioni professionali e la possibilità di far visionare i lavori a noti compositori.

Il Premio Musica Nova è ideato e organizzato dall’Associazione Luogo Arte Accademia Musicale, fa parte quest’anno del progetto Autunno delle Meraviglie sostenuto dalla Regione Lazio; gode del Patrocinio del Comune di Latina e del partenariato dei Conservatori di Latina e Frosinone, Nuova Consonanza di Roma e il DMI, Dizionario della Musica in Italia.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 30 ottobre alle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Premio Musica Nova.

Gallery