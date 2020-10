Presepi e Ricordi: la mostra a Sermoneta

Una tradizione che dura da circa 60 anni e che torna a ogni Natale per rendere magico un luogo che già suggestivo, per immergerlo in una atmosfera senza tempo è la mostra dei presepi negli angolini più nascosti del Borgo Medievale di Sermoneta.

Proprio durante il lockdown di marzo ai fratelli Alessandro e Dante De Santis, abili artigiani che realizzano presepi spettacolari, postando sui social le immagini dei presepi e vecchie foto, è venuta l’idea di una mostra che proponesse le più belle scene della natività realizzate in tutti questi anni e le foto delle edizioni precedenti fornite dalla cittadinanza.

È nata così la mostra Presepi e Ricordi che sarà aperta al pubblico in maniera contingentata e nel rispetto delle norme anti COVID-19 dal 31 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021. L’esposizione, che si svolge nel piano nobile di Palazzo Caetani, recentemente inserito dalla Regione Lazio nella Rete delle Dimore Storiche, sarà visitabile tutti i fine settimana e durante i giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La mostra è realizzata con la cura del Centro d’Arte e Cultura, il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Sermoneta e grazie alla collaborazione della Parrocchia Santa Maria Assunta e dei cittadini che hanno messo a disposizione le loro foto.

L’esposizione sarà divisa in due parti principali allestite in due stanze di Palazzo Caetani: nella prima stanza sarà possibile immergersi nelle creazioni presepiali, circa 50, realizzate con materiale naturale locale. In mostra c'è anche il processo realizzativo dei presepi, con le varie fasi della trasformazione del materiale da grezzo a lavorato, fino all'allestimento delle scene della natività. Poi si passa alla stanza con la mostra fotografica per tornare indietro nel tempo.

