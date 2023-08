A Priverno anche quest’anno "Festa Grande a Mezzagosto … come 2000 anni fa”

Prezzo non disponibile

Anche quest'anno torna la "Festa Grande a Mezzagosto … come 2000 anni fa”: rispetta la tradizione uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Priverno per queesta edizione in programma il 19 e 20 agosto presso il Parco Archeologico Privernum.

In ricordo dei festeggiamenti offerti dal patrono della colonia, Tito Flavio Scopelliano, ai cittadini dell'antica Privernum nel 137 d.C., in questi giorni farà un tuffo nel passato attraverso i racconti della sua storia e le tante attività da sperimentare

A partire dalle 18 si potrà viaggiare nel tempo fra tavoli tematici, gustare pietanze romane, scoprire antichi mestieri, il tutto messo a disposizione dall'Associazione culturale SPQR, a cui si aggiungeranno le mitiche pizzitelle al miele, anche quest'anno preparate dalla Pro Loco di Priverno. E l'intrattenimento è assicurato per tutti: i bimbi potranno infatti divertirsi con l’irresistibile scavo simulato, guidati da operatori specializzati del Museo e sarà possibile anche partecipare a passeggiate tra le rovine alla scoperta dei resti delle abitazioni e delle aree pubbliche dell'antica città. Quest'anno non sarà solo lo staff del Museo a raccontare l'antica Privernum: chiunque ne custodisca un aneddoto o un ricordo sarà invitato a condividerlo con tutti presso una postazione dedicata.

Domenica 20 agosto prosegue il programma di attività e dalle 21 la parola sarà affidata alla musica mediante il linguaggio teatrale: protagonisti Paola Lorenzoni e il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Project con “Lina Battiferri, Condominio Femminile. Le donne di Franca Valeri”, testi di Franca Valeri, regia di Corrado Russo e Paola Lorenzoni. Lo spettacolo, che rientra nel programma della V edizione di Radure 2023 ed è un omaggio alla prima autrice e attrice del dopoguerra, attraverso un feroce, comicissimo ritratto delle donne di ieri e di oggi.