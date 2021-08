Priverno Jazz Festival: tutto pronto per le due serate di musica

Torna per la sua terza edizione il “Priverno Jazz festival”: due giorni di grande musica nella splendida cornice di Piazza Giovanni XXIII organizzate dal Comune di Priverno con la direzione artistica di Gianni Pucci, con la collaborazione dei commercianti dei locali presenti nella piazza.

Venerdì 27 e sabato 28 agosto si potranno ascoltare le note della Big Band di Settimio Savioli e del progetto “So in.. Jazz” di Mauro Zazzarini e Laura Sega.

Venerdì 27 agosto la Settimio Savioli Band ci porterà in viaggio fra le note del classico swing e Jazz moderno, toccando brani legati alle grandi voci come Frank Sinatra, Aretha Franklin e riarrangiando sigle dei telefilm più famosi come A-Team, Charlie’s Angels, l'uUomo da sei milioni di dollari, Romanzo Criminale e molti altri oltre all’omaggio a Morricone.



Sabato 28 agosto Mauro Zazzarini (sax tenore), Andrea Beneventano (pianoforte), Elio Tatti (contrabbasso), Special Guest Giampaolo Ascolese (batteria) e Laura Sega (voce) saranno insieme per “So in.. Jazz”, il progetto che spazia con eleganza e incisività tra le nuances sonore di vari stili passando dallo swing al blues, dalle ballads al funky-jazz. Il programma propone brani famosi, riarrangiamenti e composizioni originali.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 27 e sabato 28 agosto alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito, dato che i posti sono limitati, è consigliabile la prenotazione da effettuare tramite mobilitapp o chiamando in orari d’ufficio il numero 0773. 912206. Il pubblico per accedere dovrà munirsi di green pass.