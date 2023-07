Tutto pronto per la I edizione del Privernum festival di Musica Antica

Arriva a Priverno, per la sua prima edizione, il Privernum festival di Musica Antica una manifestazione ideata da Chiara Tiboni, clavicembalista di fama internazionale, docente nei più prestigiosi Istituti nazionali, e presidente dell’Associazione Architasto che organizza la rassegna in collaborazione con il Comune di Priverno.

In alcuni dei luoghi più suggestivi del comune pontino dal 13 al 16 luglio si terranno concerti, masterclass ed esibizioni di docenti, musicisti di fama nazionale e internazionale, e talentuosi studenti. Un festival che avvicina alla musica antica non solo esperti e appassionati del settore, ma anche semplici curiosi in modo familiare e amichevole, coniugando il linguaggio immortale della musica con le bellezze della città.

Il festival inizierà giovedì 13 luglio, alle ore 21:00, nell’Auditorium di Santa Chiara, con il concerto “Ars Klarinetti” del Trio Kalamus, con Rodolfo La Banca al corno di bassetto, Bárbara Dias e Marco Mauro ai clarinetti storici. Il concerto nasce con l’intento di avvicinare lo spettatore al mondo del clarinetto attraverso la sua avvincente storia ed evoluzione.

Il festival prosegue venerdì 14 luglio, alle ore 18:30, sempre nella splendida location dell’Auditorium Santa Chiara, con il concerto di musica italiana del ‘600/700, “Affetti, scherzi e meraviglie” dei due giovani concertisti Arabella Kramer, soprano e Davide Cicconi, al clavicembalo.

La serata proseguirà alle ore 21:00 in Piazza Giovanni XXIII con “The Drum Circle”: l’Orchestra estemporanea di percussioni, che utilizza oggetti riciclabili, invitando il pubblico alla partecipazione, per dar vita a un vero e proprio spettacolo fatto di improvvisazioni e contaminazioni, il tutto a cura di Massimo Carrano.



Domenica 16 luglio, alle 18:30, presso la Chiesa di San Tommaso D’Aquino, musicisti e cantanti si esibiranno in “Sacre voci in concerto”, in onore di San Tommaso D’Aquino, in occasione del 700 anniversario della sua canonizzazione.

Il festival si concluderà alle ore 21:00, nell’Auditorium di Santa Chiara, con lo spettacolo “Barocco in Musica”, che vedrà la performance di tutti gli allievi del Privernum Festival.

L’appuntamento

È dunque nelle location più suggestive di Priverno da giovedì 13 a domenica 16 luglio.