A Sezze la prima edizione di “Prodotti da Forno – Vicoli della Nonna”

Prima edizione di una manifestazione che entrerà nel cuore dei pontini: a Sezze da venerdì 24 a domenica 26 febbraio si terrà Prodotti da Fondo – Vicoli della Nonna.

L’evento, patrocinato dalla Camera di Commercio, la Regione Lazio e Lazio Crea, nasce per promuovere le tradizioni locali, le antiche ricette e il ricco patrimonio enogastronomico della nostra terra.

Tre giorni di convegni, incontri, show cooking in cui saranno coinvolte le nonne di Sezze e cuochi professionisti, e ancora mostre, laboratori, musica dal vivo, stand enogastronomici, botteghe storiche da visitare e non ultimo un concorso aperto a tutti i cittadini che mette in evidenza i dolci della tradizione setina “Dolce… alla Sezzese” che prevede corsi di cucina e altri premi per i primi classificati. La giura sarà formata dal Pastry Chef Giuseppe Amato, pasticciere italiano di fama mondiale, Riccardo Cirilli giovane pasticciere locale e Gianmarco Marigliani docente di cucina all’Istituto Alberghiero di Sezze.

Un ricco programma di eventi per ammirare, scoprire e gustare i tipici dolcetti di Sezze dalla crostatine alla marmellata di visciole ai cantucci alle mandorle e molti altri.

L’appuntamento

È nel cuore di Sezze da venerdì 24 a domenica 26 febbraio.

Il programma

venerdì 24 febbraio

ore 9.00 convegno "la visciola tra passato presente e futuro"

mostra fotografica a cura di Alessandro Di Norma “Il cibo visto da vicino"

ore 13.00 brunch con visciole e prodotti da forno "alla sezzese"

Sabato 25 febbraio

ore 10.00 Centro Sociale U. Calabresi

“Ufente, un fiume a 5 sensi” laboratorio in famiglia

Ore 15.00 Via della Libertà

Le nostre nonne facevano…

Laboratorio tra nonne e ragazzi nella storia della cucina

Domenica 26 febbraio

Ore 8.30 MAT Spazio Teatro

apertura centro di interpretazione e accoglienza della manifestazione

ore 9.30 Auditorium San Michele Arcangelo

convegno "Il cibo nella terra del mito"

ore 9.30 dal MAT al centro storico

animazione musicale "i fiati di Sezze”

apertura stand Vicoli della nonna in via s. Carlo - piazza san Lorenzo

apertura stand prodotti da forno – centro storico

ore 9.45 punto Radio Immagine

Ore 10.00 apertura banchi FAI e organizzazione gruppi

Chiese di San Lorenzo, Sant’Anna e della Sacra Famiglia

Ore14.30 MAT Spazio Teatro

laboratorio di web marketing turistico

ore 15.30 piazza San Lorenzo

Esibizione live di Giuseppe Amato

Ore 17.00 piazza San Lorenzo

Presentazione dei dolci partecipanti al concorso "Alla sezzese" e premiazioni

Ore 18.30 MAT Spazio Teatro

Presentazione del libro A morsi e bocconi di Roberto Campagna e Viaggi nell’agro pontino