A Formia i Quadri della Passione

Indirizzo non disponibile

Anche Formia ha una sua prima rappresentazione della Passione di Cristo, una ricostruzione storico-religiosa con una forte valenza artistica.

È infatti attraverso un approfondito e suggestivo lavoro sulla luce, che prende spunto dall’incomparabile arte caravaggesca che le associazioni Teatrarte, Hormiae, S. Erasmo V. M.,Vivimare, Formiana Saxa e Pro Loco Città di Formia hanno realizzato tre dei quadri della Via Crucis.

Venerdì Santo, il 15 aprile, sarà infatti possibile ammirare il quadro della Deposizione in piazza della Vittoria, quello de La Veronica in piazza Caetani di Castelmola e de Il Golgota in piazza Sant’Erasmo.

Una riproduzione fedele e accurata che si svolgerà in concomitanza con la processione del Venerdì Santo, realizzata da un gruppo di volontari appassionati che rientra in un progetto che in futuro sarà ampliato.

L’appuntamento

È per venerdì 15 aprile a partire dalle 20.30 nel centro di Formia.