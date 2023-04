A Formia i Quadri della Passione di Cristo

Indirizzo non disponibile

Anche Formia, con l’arrivo della Pasqua, si appresta a fare da teatro ai Quadri della Passione di Cristo che si terrà in occasione processione del Venerdì Santo, il 7 aprile a partire dalle 19.30.

In vari punti del percorso della processione si potranno ammirare le rievocazioni di varie scene della via crucis realizzate grazie alla collaborazione di varie associazioni formiane: Sant’Erasmo V.M. odv, Hormiae Cultura e Tradizioni aps, La Vita è bella odv, Vivimare aps e altre realtà del territorio.

Un’attenta ricostruzione storico-religiosa fortemente simbolica e dall’altro valore artistico. Sebbene la manifestazione sia alla sua II edizione e non vanta una tradizione pluridecennale come in altri comuni pontini, i Quadri della Passione di Formia sono un momento di raccoglimento e arte che la cittadinanza ha accolto con entusiasmo.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 7 aprile a partire dalle 19.30.