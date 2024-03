Pasqua 2024, a Formia la terza edizione dei Quadri della Passione

Una volta la Via Crucis era una semplice celebrazione religiosa che ricorda le ultime ore di vita di Gesù Cristo, la sua morte e la sua resurrezione, le varie stazioni erano ricreate in semplicità all’interno delle chiese e in alcuni casi con una solenne processione per le vie della città.

Prendendo spunto dalle celebri rappresentazioni di Sezze e Maenza, queste processioni, senza dimenticare il sentimento religioso che le anima, sono diventate col tempo sempre più curate diventando vere e proprie ricostruzioni storiche con valenza artistica, estremamente curate nei costumi, nelle scenografie, nella recitazione e nelle musiche.

È il caso della celebrazione che si tiene a Formia, i ‘Quadri della Passione, che, pur essendo solo alla terza edizione, è diventata una ricostruzione storico e religiosa con una forte e simbolica valenza artistica, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con le associazioni formiane Sant’Erasmo V.M. odv, Hormiae Cultura e Tradizioni aps, La Vita è bella odv, Vivimare aps e il fondamentale apporto di GianolAmare, Il Setaccio, Milizia dei Folli, Teatrarte, Teatro La Matassa

L’appuntamento

È dunque per venerdì 29 marzo alle 19.30 per le vie principali di Formia.