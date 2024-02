Quasi Amici in scena al teatro D’Annunzio

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio curata dal Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Andrà in scena venerdì 2 febbraio alle ore 21.00 la commedia Quasi Amici, tratta dall’omonimo film di Eric Toledano e Olivier Nakache.

In scena ci sono Massimo Ghini e Paolo Ruffini diretti da Alberto Ferrari che cura anche l’adattamento.

La storia racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini, uno è un uomo ricco, di grande cultura che ha sempre vissuto come se il cervello fosse la cosa più importante e che per colpa di un tragico incidente di parapendio diventa tetraplegico. L’altro ha sempre usato poco la testa, cresciuto in strada tra mille espedienti, entrando e uscendo di galera. Il loro incontro e la loro amicizia cambierà la vita a entrambi.

L’appuntamento

È per venerdì 2 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio. Lo spettacolo è andato sold out in pochi giorni.