Al Teatro D'Annunzio,"Le quattro stagioni" ambientaliste dei Solisti Aquilani

Il Comune di Latina e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu, presentano “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi interpretate in chiave ambientalista dalla prestigiosa orchestra d’archi de I Solisti Aquilani e dal violinista Daniele Orlando.



Il concerto, che si terrà il 15 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio di Latina, nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente. Vivaldi ne “Le Quattro Stagioni” descrive una Natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la Natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Il Concerto del violinista Daniele Orlando insieme all’orchestra d’archi de I Solisti Aquilani offre al pubblico diversi spunti di riflessione, grazie all’elaborazione di un “chiaro-scuro sonoro” nell’esecuzione: da un lato la Natura per com’era, sarebbe potuta e potrebbe tornare a essere, dall’altro la Natura violata come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi.



Manifesto di questo progetto è il cortometraggio sperimentale, che verrà proiettato prima del concerto. Il corto, ideato e diretto da Daniele Orlando con la collaborazione di Serena Raschellà, esprime, con immagini particolarmente evocative, questa “denuncia” e trascina il pubblico sullo stesso piano emotivo dell’interprete.

Il fine è quello di lanciare un messaggio forte che conduca lo spettatore a un’importante riflessione: l’arte, e in questo caso specifico la musica, può e deve avere il potere di veicolare un messaggio sociale, ponendosi come guida di una crescita di consapevolezza dell’Esistente negli animi delle persone e quindi di un progresso culturale.



Il progetto, nel 2019 stato presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles e alla Camera dei Deputati; nel 2020 ha ricevuto il premio artistico da T.E.S (Transizione Ecologica e Solidale). Ad oggi l'album ha superato i 4 milioni di ascolti su Spotify.



15 aprile, ore 21.00

Teatro D'Annunzio, Latina (Viale Umberto I, 41/43)



Biglietti disponibili su Ticketone e presso il botteghino del teatro.