Radure: torna la rassegna che promuove il teatro lungo la Via Francigena del sud

Torna per la sua terza edizione Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud la manifestazione che attraverso lo spettacolo dal vivo valorizza e promuove il territorio: identità, paesaggi e partecipazione attiva.

La rassegna a cura cura dei Comuni di Priverno (capofila), Segni, Maenza, Norma, Sezze e Cori è realizzata grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Dal 19 giugno al 1 agosto la via Francigena, come nel Medioevo, torna ad animarsi di viandanti: artisti e spettatori che non aspettano altro che condividere idee, saperi, emozioni. Ospiti d’eccellenza e grandi compagnie locali offriranno spettacoli, finalmente tornati dal vivo, nei sei Comuni aderenti all’iniziativa. Dodici spettacoli che vedranno affiancarsi personaggi come Ascanio Celestini, Debora Caprioglio, Lucrezia Lante della Rovere, Michele Placido, Roberto Gatto e Sebastiano Somma, alle compagnie professioniste locali: Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, gli ensemble Kalenda Maya Chorus e Coro InCantu e la compagnia di danza GKO Company.

Novità di quest’anno l’attivazione di sei percorsi di residenza artistica per le compagnie del territorio, volte alla produzione di performance inedite ispirate ai beni culturali oggetto di valorizzazione e aperte al coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni locali, tra le quali la Comunità Zagor di Roccagorga, il laboratorio sartoriale LA.B sostenuto dal Centro Donna Lilith, l’Associazione Arcadia, il Museo delle Città e del Territorio di Cori ed i cittadini di Sezze e di Norma e a vario titolo gli abitanti dei luoghi a loro assegnati.

Ogni spettacolo si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle norme anti COVID-19, per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione chiamando al numero 333 321 6929 dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.30 e prevede il biglietto di 8 euro solo per le serate degli ospiti d’eccellenza.

Il programma della manifestazione

SEZZE

sabato 19 giugno ore 21.30

Palazzo Rappini – Centro sociale U. Calabresi via Guglielmo Marconi

Ascanio Celestini

BARZELLETTE

musiche eseguite dal vivo di Gianluca Casadei

Biglietto unico 8 euro

sabato 26 giugno ore 21.00

Casa di San Carlo – piazza San Lorenzo

Coro InCantu

EVVIVA MARIA!

direttore M° Carlo Marchionne, in collaborazione con la Compagnia Parsifal, M° Simona Santia, M° Carlo Vittori, M° Andrea Marchionne, coro dei bambini della Cattedrale e la comunità locale, con la cura di Andrea Cosentino

ingresso gratuito

SEGNI

sabato 3 luglio ore 21.30

Cisterna Romana – Via Pianillo

Debora Caprioglio

CALLAS D’INCANTO

scritto e diretto da Roberto D’Alessandro

Biglietto unico 8 euro

domenica 4 luglio ore 19.00

Chiesa di San Pietro – Via Pianillo

GKO Company

L’OSPITE INDESIDERATO

in collaborazione con il laboratorio sartoriale LA.B sostenuto dal Centro Donna Lilith, con la cura di Bartolini/Baronio

ingresso gratuito

MAENZA

sabato 10 luglio ore 21.30

Castello Baronale – piazza del Duomo

Lucrezia Lante della Rovere

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

di Luigi Pirandello

adattamento e regia Francesco Zecca, musiche originali Diego Buongiorno

Biglietto unico 8 euro

domenica 11 luglio ore 19.00

Loggia dei mercanti - viale della Repubblica 23

Kalenda Maya Chorus

L'AMOR CHE MOVE IL SOLE E L'ALTRE STELLE

direttrice M° Maria Violanti, pianoforte M° Enrico Angelini, percussioni Angelo Massari

in collaborazione con la comunità locale

con la cura di Andrea Cosentino

ingresso gratuito

CORI

sabato 17 luglio ore 21.30

Tempio d’Ercole - Piazza Tempio d’Ercole

Sebastiano Somma

IL VECCHIO E IL MARE

di Ernest Hemingway

e con Cartisia J. Somma, al violino il M° Riccardo Bonaccini

Biglietto unico 8 euro

domenica 18 luglio ore 19.00

Chiostro di Sant’Oliva - Piazza Sant’Oliva

MatutaTeatro

ENEIDE. A SOUND FILM

un progetto di Titta Ceccano e Francesco Altilio

regia di Julia Borretti

in collaborazione con l'associazione Arcadia e con il Museo della Città e del Territorio di Cori, con la cura di Andrea Cosentino

ingresso gratuito

NORMA

sabato 24 luglio ore 19.00

Parco Archeologico Antica Norba - Circonvallazione Norba 13

Roberto Gatto - Marcello Allulli - Pierpaolo Ranieri

IMPERFECT TRIO in concerto

Biglietto unico 8 euro

domenica 25 luglio ore 19.00

Chiesa di San Rocco - Piazza di Pietra

Acta Teatro

FILO DI PIETRA

in collaborazione con la comunità locale, musicisti, alunni e docenti dei laboratori a cura delle attrici/ autrici Lucia Viglianti e Marina Tufo, con la cura di Bartolini/Baronio

ingresso gratuito

PRIVERNO

sabato 31 luglio ore 21.30

Parco Archeologico Privernum - Strada Regionale 609 Carpinetana

Michele Placido

SERATA D’ONORE – a lezione da Placido… di cinema, teatro, poesia

con Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino)

Biglietto unico 8 euro

domenica 1 agosto ore 19.00

Castello di San Martino – via San Martino

Compagnia Le Colonne

CARAVAGGIO PERDUTO

di Giancarlo Loffarelli

in collaborazione con la Comunità per minori temporaneamente privi d’idoneo contesto familiare Zagor di Roccagorga. con la cura di Bartolini/Baronio

ingresso gratuito