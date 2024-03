A Cisterna la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo

Anche Cisterna celebra il Venerdì Santo con la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, giunta alla sua 13° edizione.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Totus Tuus con la collaborazione delle parrocchie Santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi, il patrocinio del Comune e la direzione artistica di Monica Scalese.

Il corteo partirà alle 20.30 dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi.

Nella sacra rappresentazione saranno coinvolti, oltre ai volontari dell’associazione anche 150 persone tra figuranti e organizzatori per realizzare una Via Crucis di forte impatto che permetterà di unire al sentimento religioso una importante riflessione: quella di non perdere mai la speranza, anche nei momenti più bui e difficili, affinché dopo il dolore possa esserci sempre una rinascita.

Vista la presenza nel centro urbano di vari cantieri, quest’anno il percorso subirà delle variazioni rispetto a quello degli scorsi anni. La partenza del corteo, fissata alle ore 20,30, infatti, avverrà dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi, per poi percorrere Via Leonardo Da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via G. D’Arezzo, Piazza Mascagni, Via Verdi, Corso della Repubblica, Via Manzoni, giungendo infine in Via Carducci, nel parcheggio antistante il Palazzo dei Servizi comunali.

L’appuntamento

È dunque nel centro di Cisterna venerdì 29 marzo a partire dalle 20.30.