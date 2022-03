Robot Mania: la mostra a Latinafiori

Arriva al centro commerciale Latinafiori un appuntamento che farà sognare i bambini ma anche tantissimi adulti che custodiscono nel cuore l’emozione fortissima provata negli anni ’70 e nei decenni successivi guardando i primi cartoni animati in cui robot giganti difendevano la terra da nemici alieni e non solo.

I beniamini dell’infanzia come Goldrake, Mazinga Z, Jeeg Robot saranno in esposizione nella galleria del centro commerciale di viale Nervi con riproduzioni fedelissime agli originali alte oltre 5 metri e corredate di pannelli esplicativi con curiosità e dettagli sui personaggi.

Erano gli anni ’70 quando in occidente manga e anime incentrati sui robot ebbero un grande successo, che è proseguito anche negli anni ’80 e ’90 arrivando, seppur con grandi evoluzioni, ai giorni nostri. La mostra Robot Mania, che sarà a Latina dal 22 marzo al 20 aprile, farà fare un tuffo nel passato a tanti di noi che ancora canticchiano sigle come “si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole…” e farà sgranare gli occhi dei bambini che forse non hanno mai visto questi cartoni animati.