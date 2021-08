“Lepini al mare”: è Roccagorga la nuova protagonista della rassegna a Capoportiere

Indirizzo non disponibile

Sarà Roccagorga, la culla del Barocco, della spiritualità e dei sapori, la protagonista dell’appuntamento dell’11 agosto di “Lepini al mare”, la rassegna in corso anche questa estate nei locali di Gelatilandia a Capoportiere organizzata dall’associazione Sintagma in collaborazione con Gelatilandia al Mare, ‘9cento e con il contributo di FAI delegazione di Latina..

Roccagorga si caratterizza per la spettacolare piazza centrale; nella caratteristica forma “a barca”, svettano ad un capo la Chiesa parrocchiale di SS. Eramo e Leonardo, dall’altro il Palazzo Baronale, in mezzo la Rifolta, a comporre tutti insieme una delle più belle piazze barocche d’Italia. Tutt’intorno montagne verdi, ricche di natura, di prodotti genuini e saporiti, di sentieri e misticismo.

Ne parleranno insieme a Mauro Nasi, ideatore e moderatore della rassegna, il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro, il vicesindaco Mario Romanzi, gli assessori al turismo Andrea Orsini e alla cultura Anna Maria Polidoro, il direttore dell’Etnomuseo dei Monti Lepini, Vincenzo Padiglione, l’architetto e presidente dell’associazione Metropoli’s, Eros Ciotti.

L’eremo, il busto e il pellegrinaggio di Sant’Erasmo, l’importante ruolo svolto dalle donne nella storia del paese, l’arte e la cultura rocchigiana, la riscoperta e conservazione del ricamo, il trekking e mountain-bike, la sagra della capra, i vini, gli olii e i prodotti locali che rendono Roccagorga uno dei luoghi più rinomati per la cucina tipica, saranno solo alcuni dei temi affrontati nel consueto talk arricchito da contenuti foto-video e momenti di animazione. Le eccellenze in tavola saranno invece il prosciutto della rocca, pecorino, vino Nero Buono proposti da Le Cantine di Via Giardini, le olive della rocca e gli affettati della Salumeria Massimo Ciotti, il formaggio appena fatto dal Formaggiaio Mario, la carne di capra al sugo del Ristorante Arcobaleno dal Principe, la gustosa zuppa di fagioli del Ristorante Titta, lo spezzatino di bufalina dell’Ostello Eremo di Sant’Erasmo, le famose crostatine alle visciole e ciambelle di Zia Regina. Chef di sala sarà Elio Romanzi dell’Ostello Eremo di Sant’Erasmo.

L’appuntamento

L’appuntamento è per mercoledì 11 agosto presso la terrazza di Capoportiere. La partecipazione all’incontro è libera, per gustare il menù degustazione è però obbligatoria la prenotazione e consumazione al tavolo chiamando il numero 333.2439901.