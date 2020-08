Sabaudia Studios, il Festival della Commedia Italiana

Otto serate di cinema e spettacolo sono quelle che si appresta a vivere Sabaudia dal 6 al 13 agosto in piazza del Comune.

Tutto pronto per i Sabaudia Studios, Festival della Commedia Italiana, una rassegna che proporrà ogni sera uno spettacolo introduttivo dal vivo, intrattenimento frizzante e la proiezione di uno dei maggiori successi italiani delle precedenti stagioni cinematografiche.

Ogni sera verrà assegnato il Premio Duna D’Oro – Città di Sabaudia a personaggi dello spettacolo, attori, registi e produttori che si sono distinti durante la loro carriera e soprattutto nell’ultimo anno.

La fruizione da parte del pubblico sarà regolamentata da norme anti COVID-19 pertanto ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli spostamenti da e per il posto assegnato, rispettare le distanze di sicurezza, igienizzare le mani grazie alle apposite colonnine, acconsentire alla misurazione della temperatura, esibire documento di identità e firmare il Modulo di Autodichiarazione per sé stessi e per i propri figli minori.



ORARI DI ACCESSO

Accesso in platea: ore 19:00 - 20:30

Inizio Festival: ore 21:00

Proiezione film: ore 22:00 - 00:00 circa

Uscita: dalle 00:00 in poi.

Il programma della manifestazione:

Giovedì 6 agosto

21:00 TUTTA UN'ALTRA VITA

Venerdì 7 agosto

21:00 NUOVO CINEMA PARADISO

Sabato 8 agosto

21:00 AMARCORD

Domenica 9 agosto

21:00 LA MIA BANDA SUONA IL POP

Lunedì 10 agosto

21:00 BRAVE RAGAZZE

Martedì 11 agosto

21:00 7 ORE PER FARTI INNAMORARE

Mercoledì 12 agosto

21:00 DNA DECISAMENTE NON ADATTI

Giovedì 13 agosto

21:00 PERMETTE? ALBERTO SORDI

