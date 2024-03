Pasqua 2024, torna la Sacra Rappresentazione della Passione di Sezze

Sentimento religioso, tradizione popolare, ricostruzione storica e artistica, grande partecipazione della cittadinanza: questi gli ingredienti della Passione di Cristo di Sezze.

La manifestazione, conosciuta e apprezzata ormai in tutto il mondo, si compone di ben 38 scene tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento per raccontare gli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo e la sua Resurrezione.

In centro storico di Sezze, venerdì 29 marzo a partire dalle ore 20.30 si animerà di un corteo di figuranti e grandi attori diretti da Piero Formicuccia.

Un vero e proprio tuffo nel passato, davvero suggestivo per la cura dei costumi, della ricostruzione delle scene e del pathos della rappresentazione.

Quest’anno, in occasione della manifestazione, è stato indetto inoltre un concorso fotografico i Riti della Settimana Santa, i partecipanti potranno immortalare non solo i momenti più emozionati della rappresentazione, ma anche il grandissimo lavoro dietro le quinte. Gli scatti probabilmente saranno raccolti in un volume dedicato.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 29 marzo alle 20.30 a Sezze. La Sacra Rappresentazione avrà inizio in piazza San Pietro e si concluderà in via San Carlo (Quattro Cantoni).