A Campodimele la Sagra della Cicerchia

All’interno del ricco calendario di eventi estivi promossi dal Comune di Campodimele arriva uno degli appuntamenti più amati dai buongustai la Sagra della Cicerchia.

La Cicerchia è un legume di antiche origini: giunto nel nostro Paese dal Medio Oriente, era usato già dagli Antichi Romani per fare il pane, puree e zuppe, si è diffuso soprattutto nel regioni centrali e in Puglia. Prodotto tipico di Campodimele, questo rinomato legume ha ricevuto il riconoscimento di Marchio DOP.

Campodimele lo celebra con una sagra che ne propone diverse versioni: piatti tipici, ricette tradizionali pensate per gustare la cicerchia attraverso primi piatti, ricchi contorni e ottime preparazioni. Anche quest’anno il Comune in collaborazione con la Pro Loco organizza la Sagra della Cicerchia che si terrà sabato 27 agosto.

Accanto ai piatti tradizionali a base di cicerchia si potranno degustare altri prodotti tipici del territorio e l’ottimo vino locale. Non mancherà, come ogni anno, anche l’intrattenimento musicale per far ballare e divertire grandi e piccini.

L’appuntamento

È presso la frazione Taverna di Campodimele sabato 27 agosto a partire dalle ore 20.00.