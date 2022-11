Un’associazione già rodata per altri eventi, quella della Castagna di Rocca Massima che si rimbocca le maniche per offrire alla cittadinanza e ai visitatori una festa che celebra le antiche tradizioni, le ricette che si tramandano di generazione in generazione.

Dopo il grande successo della Sagra dei Marroni, arriva a Rocca Massima la Sagra della Polenta, che è solo alla sua II edizione, ma non per questo l’evento sarà meno piacevole e divertente per tutti coloro che vorranno partecipare, godere della bontà del piatto autunnale e invernale per eccellenza.

Domenica 20 novembre a partire dalla mattina si potrà passeggiare nel cuore di Rocca Massima ammirando auto d’epoca e FIAT 500 da collezione, accorse per il raduno annuale e poi intorno alle 13.00 gustare l’ottima polenta con sugo di spuntature, e poi salsiccia o verdure.

Un pranzo semplice che ricorda i sapori di un tempo, che sarà allietato dalle note della chitarra e voce di Giampiero Gotti.

L’appuntamento

È dunque per domenica 20 novembre a partire dalle 10.30 nel centro storico di Rocca Massima.