A Sermoneta torna la Sagra della Polenta

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno nella provincia di Latina, ovvero la Sagra della Polenta che si terrà nel centro storico di Sermoneta domenica 21 gennaio e proseguirà le domeniche successive per le varie borgate del comune lepino.

Un appuntamento che si lega alle celebrazioni religiose in onore di Sant’Antonio Abate e che affonda le sue radici nella storia di Sermoneta quando nel XVI secolo Guglielmo Caetani, di ritorno dal periodo di esilio in America, tornò in patria portando il seme del mais. Usato principalmente per sfamare i carcerati nelle prigioni e i pastori che si radunavano per la benedizione degli animali domestici, è diventato il piatto dell’inverno per eccellenza, gustoso e amato, preparato secondo le antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Nella giornata di domenica 21 gennaio i tipici paioli di rame saranno posti sul fuoco a legna di buonora per preparare il sugo che condirà la polenta.

Alle 10.30 si terrà una visita guidata del borgo medievale a cura dell’Associazione Meraviglia (per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 324/8821981).

Dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà la solenne processione con la sacra immagine di Sant'Antonio Abate accompagnata dalla Banda musicale Fabrizio Caroso. Alle 12.30 in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico di Sermoneta, la sagra avrà ufficialmente inizio, con la distribuzione della polenta con salsiccia.

Alle 15.30 i festeggiamenti proseguiranno con l’esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani e del gruppo folk Capo d’Asino.

Sempre domenica 21 gennaio si terrà la Festa della Polenta anche nella borgata di Doganella di Ninfa, le domeniche successive proseguiranno a Tufette il 28, a Pontenuovo il 4 febbraio e a Sermoneta Scalo l’11 febbraio.

L’appuntamento

È dunque per domenica 21 gennaio nel borgo medievale di Sermoneta e presso la Borgata di Doganella di Ninfa. Per l’occasione sarà previsto anche un servizio di navetta per il collegamento tra l’area mercato di Monticchio e il centro storico dalle ore 12 alle ore 20.