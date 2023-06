Sagra delle Ciliegie: Maenza la 49° edizione

Torna per la sua 49° edizione la Sagra delle Ciliegie di Maenza, un momento che celebra un’eccellenza gastronomica del territorio e le antiche tradizioni a essa legate.

Sabato 17 e domenica 18 giugno nel cuore di Maenza si potrà seguire il percorso enogastronomico "Cirasando” tra degustazioni dolci e salate.

In viale della Repubblica sarà aperto in questi due giorni lo stand enogastronomico mentre le varie iniziative della sagra si terranno in piazza Lepri e in piazza S. Separata.

Non mancherà lo stand dove gustare le ciliegie, l’ormai tradizionale gara amatoriale di torte, i carri allegorici addobbati di ciliegie e impreziositi da scenette e musiche popolari. Un momento dedicato alle antiche tradizioni gastronomiche sarà quello dell’Antipasto del Padrone – Hai mai assaggiato la lesca de pane con la giuncata?

Oltre ai saluti istituzionali, non mancherà la musica dal vivo, sabato sera con la bant The Legends e domenica con The Funky Robbers Street Band.

L’appuntamento

È nel centro storico di Maenza sabato 17 giugno a partire dalle ore 18.00 e domenica 18 giugno per tutta la giornata a partire dalle 10.00 e fino a tarda notte.