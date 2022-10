Ad Aprilia "Una Salita per Amore", l'evento in ricordo di Eugenia Baron

Il Fogolar Furlan di Aprilia a ricordo di “Eugenia Baron” assieme all’Associazione Proiettiamo Aprilia “APRILIA IN LATIUM” e all’Amministrazione Comunale, hanno organizzato la presentazione del libro Una salita per amore – Donne al fronte di Stefania P. Nosnan la quale dialogherà con Daniela Pimpinelli.

Il romanzo vede la luce nell’estate 2019 e porta alla ribalta una vicenda realmente accaduta tra il 1916 e il 1917: quella delle Portatrici Carniche. All’evento saranno presenti per l’Ente Friuli nel Mondo il direttore dott. Christian Canciani con la rappresentante del consiglio direttivo la dott.sa Elisabetta Feresin e Simone Peruzzi, sindaco di Dogna. Elena Bonanni nasce dalla penna della scrittrice Stefania P. Nosnan ed è una delle tante portatrici carniche che nel 1916 si adoperarono per sostenere l’esercito italiano impegnato nella Grande Guerra. Diciassette mesi, fino alla ritirata di Caporetto, nei quali ragazze e donne si sono sacrificate per aiutare il Regio Esercito, portando con le loro gerle fino al fronte gli armamenti e tornando a valle con i feriti e i morti. La marcia che sostenevano, tra le impervie mulattiere, era faticosa e pericolosa, il più delle volte sotto il fuoco nemico.

L'appuntamento

È per venerdì 21 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare Luigi Meddi ad Aprilia