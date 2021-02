Il Salone del Libro per Ragazzi: la terza edizione è on line

Proseguono gli eventi sostenuti dal Comune di Latina tramite il bando “La cultura e l’arte al tempo del Covid”, si tratta questa volta della terza edizione del “Salone del libro per ragazzi” che si terrà esclusivamente on line per rispettare le norme anti COVID-19 in vigore.

Dal 22 al 27 febbraio sul sito dell’Associazione Orange Dream che organizza l’evento sin dalla prima edizione e sulla sua pagina facebook si potranno visualizzare ben 15 interviste ai ad autori tra i più rilevanti nell’editoria per bambini e ragazzi, di facile accesso per ragazzi e insegnanti sia attraverso la LIM che in DAD.

Come fanno sapere gli organizzatori gli ospiti saranno diversi e con tutti sono stati realizzati degli interventi molto interessanti “da Sabina Colloredo, tra le più importanti scrittrici italiane, autrice di numerosi racconti tradotti in moltissime lingue, a Giorgio Balzoni ex vice direttore del TG1 e autore del libro da cui ha preso vita la fiction di Rai 1 su Aldo Moro interpretata da Sergio Castellitto. Tra gli ospiti anche Marino Bartoletti, noto giornalista sportivo che con la sua collana “La squadra dei sogni” sta spopolando tra i giovanissimi appassionati di calcio e non solo. E poi Elisa Palazzi famosa climatologa italiana, ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e docente di Fisica del clima all’Università di Torino, che racconterà ai bambini perché la Terra si sta surriscaldando e come le facciamo del male”.

Proseguono gli organizzatori in una nota di presentazione della terza edizione: durante “il Salone del libro per ragazzi si parlerà anche di diversità con Stefano Antonini, scrittore e direttore teatrale che con il suo libro “Torna, lettera di un padre al figlio omossessuale” da anni visita centinaia di scuole italiane spiegando con semplicità quanto è importante accettarsi, per arrivare poi a Guido Marangoni, papà di una bambina affetta dalla sindrome di down che con ironia ha affrontato il tema nel suo libro “Anna che sorride alla pioggia”. Non mancheranno, inoltre, i temi storici e la letteratura classica, da Dante a Umberto Eco".

Non resta dunque che collegarsi dal 22 al 27 febbraio e godersi questa bella iniziativa che promuove la lettura tra i più giovani.