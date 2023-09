Santa Chiara in Festa: tanti eventi per grandi e piccini a Latina

Orario non disponibile

Quando Dal 10/09/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

Torna la manifestazione che chiude l’estate a Latina e saluta l’apertura delle scuole e il ritorno alla laboriosa quotidianità di grandi e piccini “Santa Chiara in Festa” organizzata dalla parrocchia di Santa Chiara.

Tra piazza Ilaria Alpi e via degli Elleni dal 10 al 17 settembre si terranno un ricco calendario di eventi, iniziative per grandi e piccini: sport, mostre, spettacoli teatrali, musica dal vivo, la Corrida, bancarelle, laboratori per ragazzi, lotteria e giostre.

Una manifestazione a ingresso gratuito, realizzata grazie al sostegno di diversi sponsor, che la Parrocchia e le suore Clarisse organizzano in onore della santa che insieme a San Francesco ha abbracciato la povertà.

L’appuntamento

È da domenica 10 a domenica 17 settembre in piazza Ilaria Alpi e via degli Elleni a Latina.