I Sapori del Teatro: la rassegna a Cori

Nell’ambito del progetto “Convivium monti Lepini. Simposi, mense, tavole, produzioni, protagonisti e saperi. Storia, arte e culture enogastronomiche nel territorio lepino” ideato dalla Compagnia dei Lepini, dalla Comunità Slow Food dei Monti Lepini per il Turismo Sostenibile e Slow Food Latina, finanziato dalla Regione Lazio e nato per promuovere l’offerta culturale del territorio Lepino, arrivano una serie di rassegne che si terranno in luoghi della cultura come biblioteche, musei e archivi.

A Cori, presso la Biblioteca Civica Elio Filippo Accrocca arriva l’iniziativa I Sapori del Teatro: una serie di incontri adatti a grandi e piccini che uniscono il gusto per il cibo con l’arte e la cultura.

Animazione teatrale, laboratori di cucina, letture e degustazioni, reading e proiezioni, il tutto a ingresso gratuito ma con l’obbligo di prenotazione al numero 3285679035.

Dal 5 al 24 febbraio ben cinque saranno gli appuntamenti a cura di Mobilitazioni Artistiche

Il calendario degli incontri:

Sabato 5 febbraio, ore 16:00

È Pronto in Favola!

Animazione teatrale e cucina per bambini da 4 a 8 anni

Sabato 12 febbraio, ore 16:00

È Pronto in Favola

Animazione Teatrale e cucina per bambini da 4 a 8 anni

Domenica 13 febbraio, ore 11:00

Bookwhisper

Letture sussurrate e degustazione

Domenica 20 febbraio, ore 17:00

Le immagini di Dante

Performance di Lettura, con Marianna Cozzuto, readig Sara Bartoli, live drawing e proiezioni