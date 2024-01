A Fossanova il laboratorio per imparare tutto sui testi miniati

Un modo originale per passare il giorno della Befana in modo divertente e in compagnia? Lo propongono i Musei Archeologici di Priverno con "Scrivere come nel Medioevo" un interessante laboratorio di miniatura medievale per adulti e bambini.

Si potrà imparare da dove deriva la parola miniatura, quali erano le case editrici del Medioevo, perché all'inizio di una pergamena si trovavano spesso unicorni e draghi, e ovviamente si imparerà a comporre un manoscritto miniato.

Dato che i posti sono limitati è importante prenotare prima il proprio contattando i numeri 3472330723 - 3491814504 o l'indirizzo email musarchpriverno@gmail.com

L'appuntamento

È per sabato 6 gennaio presso il Museo Medievale di Fossanova a Priverno alle ore 11.00