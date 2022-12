Al Ponchielli lo spettacolo “Scrivo ciò che vedo. Anna Politkovskaja”

Dopo il felice debutto in ottobre, torna al Teatro Ponchielli lo spettacolo “Scrivo ciò che vedo. Anna Politkovskaja” per la regia di Nino Bernardini che ha curato anche il testo insieme a Rosa Manauzzi.

Lo spettacolo racconta la terribile vicenda della giornalista russa Anna Politkovskaja che nonostante le minacce e gli attentati subiti ha continuato a realizzare reportage sulla seconda guerra cecena, criticando aspramente il mancato rispetto dei diritti civili e dello stato di diritto da parte delle forze armate e i governi russi sotto la presidenza di Vladimir Putin. Una giornalista che ha continuato a fare il suo dovere nonostante tutto, finché la sua voce non è stata spenta violentemente.

Questa lotta per la verità, per la libertà di stampa, ha visto soccombere tanti giornalisti anche in Italia: Giovanni Spampinato, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Ilaria Alpi, Peppino Impastato e Maria Grazia Cutuli, solo per citarne qualcuno. Donne e uomini che sono morti perché non hanno voluto tacere, perché non hanno voltato dall’altra parte il loro sguardo.

Lo spettacolo sarà un momento di riflessione per tutti, affinché tali morti non siano state vane, affinché il loro messaggio continui a viaggiare nonostante loro non ci siano più. Un’occasione per riflettere sul ruolo del giornalista oggi.

Sul palco del Ponchielli: Rose Marie Avaro, Adriana De Santis, Concetta Feliziani, Fabrizio Giona, Ivana Marchetti, Laura Massei, Rita Parisotto, Sabrina Quattrini e Marisa Spatolisano, con un cameo di Nino Bernardini. Trucco e parrucco sono a cura di Roberta Carella.

L'incasso della serata sarà destinato alle attività del Centro Donna Lilith - Casa Rifugio Emily.

L’appuntamento

È per domenica 4 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Ponchielli. Dalle ore 17.00 nel foyer del teatro La Mia Libreria metterà a disposizione del pubblico una serie di pubblicazioni di Anna Politkovskaja. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0773.664165.