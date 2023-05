Canile di Chiesuola: secondo Open Day con Gli Amici del Cane di Latina

Dopo il successo della prima edizione che si è tenuta lo scorso novembre, le volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina tornano ad aprire le porte del canile di Chiesuola, che gestiscono da oltre 30 anni, per mostrare al pubblico com’è la vita di cani e gatti ospitati dal canile.

Un canile gestito con amore, dove è importante che gli animali si sentano, per quanto in gabbia e soli, amati e fiduciosi verso l’Uomo. Dove non mancano le cure e le coccole e soprattutto dove ci si adopera allo strenuo per trovare buone adozioni per tutti gli ospiti a quattro zampe.

Domenica 28 maggio si aprono le porte del canile e tutti sono invitati a partecipare alle visite guidate per vedere i box, le aree di sgambamento, l’infermeria, il gattile e gli spazi che le volontarie gestiscono con grande amore.

Oltre a conoscere le tantissime attività dell’Associazione, si potranno imparare cose utili per la gestione del proprio cane, come si adottano i cani dal canile e perché no, potrebbe anche scoccare la scintilla con qualcuno di loro.

Per i più piccini non mancheranno dolci sorprese a cura di Dolce Mania Store, per adulti e bambini la calorosa accoglienza delle volontarie durante le visite guidate, e ovviamente occhioni dolci e code scodinzolanti in attesa di una carezza.

Nel corso della mattinata sarà presentato anche il murales a tema che l’artista romana Lola Poleggi ha donato all’Associazione.

L’appuntamento

È per domenica 28 maggio dalle 10 alle 14 presso il Canile di Chiesuola a Latina. L’ingresso è libero e gratuito, ma chi vorrà potrà donare mangime, coperte e altri beni di prima necessità per i cani e i gatti.