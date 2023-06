Sentiero di Circe: alla scoperta di Sabaudia tra architettura e disegno

Proseguono gli incontri del Sentiero di Circe organizzati dall’associazione Circe APS un percorso sperimentale di promozione e valorizzazione del territorio attraverso le escursioni e le arti.

In programma per sabato 17 giugno una passeggiata nel centro storico di Sabaudia alla scoperta dell’architettura razionalista insieme allo sketcher Giancarlo De Petris.

Dopo aver girato in lungo e in largo il Parco del Circeo, si giunge di nuovo in uno scenario urbano in uno dei momenti della giornata più suggestivi: il tramonto. Massimo Marson intervisterà durante la passeggiata l’ospite di questo appuntamento Giancarlo De Petris, si potrà così mettere a confronto la visione pittorica con quella architettonica lungo alcuni scorci suggestivi della città delle dune. Camminando per il centro di Sabaudia si discuterà insieme sulle analogie e sulle differenze tecniche tra architettura e disegno dal vero sui più generali temi di prospettiva (piazza del comune), superficie cromatica (ex Palazzo delle Poste ora Biblioteca Comunale) e volume (Chiesa Ss. Annunziata).

Giancarlo De Petris è grafico e illustratore. Ha iniziato come incisore del pirografo del legno, grazie alla scuola del maestro Stefan Cezar Badau. Nei suoi viaggi in Italia e in Europa ha avuto modo di ritrarre dal vero persone, luoghi, architetture e paesaggi, tanto da aderire nel 2010 al movimento dello Sketchcrawl Internazionale con il gruppo degli sketchers di Roma e Latina. Ha realizzato svariati carnet di viaggio manifesti per enti pubblici. È sua una delle panchine d’artista presenti a Capoportiere a Latina.

L’appuntamento

È dunque per sabato 17 giugno alle ore 17.00 Piazza Circe (davanti il monumento al centro della piazza). La partecipazione è libera ma occorre prenotarsi compilando l’apposito form on line. È consigliato, per chi desidera disegnare, portare l’attrezzatura necessaria. Per ricevere maggiori informazioni è a disposizione l’indirizzo email circe.aps@gmail.com.