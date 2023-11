Senza Sipario: a Formia Daniele Sepe in “Sepè le Mokò”

biglietto intero € 20.00, ridotto under 35 € 15.00

Prende il via la stagione del Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia che comprende ben otto spettacoli teatrali e concerti in abbonamento e tre spettacoli fuori abbonamento. La stagione è organizzata dal Comune di Formia in collaborazione con ATCL circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC-Ministero della Cultura e Regione Lazio e il Teatro Bertolt Brecht.

Si parte sabato 4 novembre con il concerto Sepè le Mokò: un sentito omaggio di Daniele Sepe a registi, attori, musicisti e sceneggiatori del cinema comico e della commedia italiana degli anni ’60: uno sguardo spesso molto più profondo e lucido sulla natura umana e la società italiana di tanti altri film ritenuti più seri e importanti.

Sul palco accanto a Daniele Sepe ci saranno: Donato Scotto Di Monaco (batteria), Antonello Iannotta (percussioni), Paolo Zamuner (pianoforte), Vincenzo La Magna (basso), Alessandro Morlando (chitarra) dedicato a compositori della levatura di Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Lelio Luttazzi, Carlo Rustichelli, Alessandro Cicognini e Piero Umiliani che hanno firmato le colonne sonore di molti film.

È possibile abbonarsi all’intera stagione al costo di 110,00 euro e 60 euro ridotto per under 35.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 novembre alle ore 20.30 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3273587181 e l’indirizzo email tbbcomunicazione@gmail.com. I biglietti in prevendita possono essere acquistati presso la libreria Fuori Quadro (da lunedì a sabato 10-13/17-20) o presso la sede del Teatro Bertolt Brecht (mercoledì, giovedì e venerdì 17-20).