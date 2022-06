Sermonet'Amo e i suoi fratelli: due fine settimana di spettacoli in dialetto

Proseguono gli eventi dell’Estate Sermonetana, dopo il successo della manifestazione Sermoneta si Tinge di Rosa tenutosi la scorsa settimana, torna nello splendido borgo medievale un’altra rassegna molto amata “Sermonet'Amo e i suoi fratelli”.

La rassegna teatrale, giunta alla sua quarta edizione, si terrà sabato 18 e domenica 19 e poi sabato 25 e domenica 26 giugno presso il Belvedere e si articolerà in quattro spettacoli teatrali recitati nei vari dialetti con ingresso gratuito.

La rassegna, finanziata dall'Amministrazione comunale di Sermoneta con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, riprende dopo due anni di stop a causa della pandemia ed è organizzata dalla compagnia teatrale Dritto & Rovescio presieduta da Pietro Rafaiani e con la direzione artistica di Eleonora Mugnai.

Primo appuntamento sabato 18 giugno con “La casa chiusa... alle tre de maggio”, commedia di Massimo Chima in dialetto di Norma messa in scena dalla “Allegra Cummartazione”, a seguire domenica 19 giugno con “La legge è uguale per tutti... se le sapeva, no le faceva”, di Alba Marteddu, a cura dell'associazione culturale "Giù la maschera" di Priverno.

Ancora, sabato 25 giugno andrà in scena “Ndonarella Francisco e ... le iellate alle carciofole" di Alberto Ottaviani, commedia in dialetto di Sezze messo in scena dall'associazione Giotto. Gran finale con i padroni di casa: la compagnia teatrale Dritto e Rovescio di Doganella domenica 26 giugno metterà in scena “Chi nonna ferisce, di nonna perisce” di Eleonora Mugnai, in dialetto di Sermoneta.

L’appuntamento

È presso il Belvedere di Sermoneta nei fine settimana dal 18 al 26 giugno con inizio alle 21.00.