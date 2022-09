Sermoneta Rioni in Acquerello: due giorni di arte nel borgo medievale

Orario non disponibile

Arriva nello splendido borgo medievale la prima edizione di Sermoneta Rioni ad Acquerello, organizzata nel Borgo medioevale dal Club della Fotografia "Centro Storico Sermoneta", con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Sermoneta.

Dopo le belle esperienze di Fabriano e Urbino il 3 e 4 settembre la mainfestazione arriva anche a Sermoneta: ogni vicolo, ogni scorcio, ogni piazzetta anche la più nascosta potrà essere immortalata dagli amanti della pittura che si riverseranno nel borgo medievale.

I Rioni imbandierati, i costumi d'epoca del XVI secolo, indossati ogni anno durante la Rievocazione Storica del ritorno del Duca Onorato IV Caetani dalla Battaglia di Lepanto, nel 1571, le botteghe degli artisti e degli artigiani sermonetani, pronti ad accogliere i visitatori, gli Sbandieratori Ducato Caetani Sermoneta contribuiranno a rendere ancora più suggestivo e colorato il Borgo medioevale, con l'obiettivo di creare, in queste due giornate, un filo invisibile che possa legare gli artisti e le città ospiti. Uno scambio di cultura e passione, tutti uniti, nel segno dell'Arte e della Bellezza.

Nel corso delle due giornate sarà possibile visitare diverse esposizioni: il cortile del Municipio di Sermoneta ospiterà le "originali" opere degli alunni delle classi dalla I alla V della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Donna Lelia Caetani" del Centro Storico di Sermoneta, frutto del piccolo laboratorio "L'Arte tra Pandemia e Guerra"; la Loggia dei Mercanti, le opere delle allieve di tutt'Italia della "Unitre Sermoneta - Università delle Tre Età". Entrambi i progetti, seguiti e coordinati da Clementina Corbi, insegnante d'arte e Direttore Artistico dell'evento, rappresentano un omaggio a Sermoneta e al Giardino di Ninfa, a Girolamo Siciolante, a Raffaello Sanzio e a Gentile da Fabriano.

La Chiesa di San Michele Arcangelo sarà il luogo dedicato all'esposizione delle opere degli artisti Anna Massinissa (Presidente dell'associazione InArte, curatore di "Fabriano In Acquarello" e International Watercolor Museum), Soha Khalil (Direttore Artistico di "Urbino In Acquerello"), Rosalba Perucchini ("Famiglia Artistica Milanese"), nonché di Giovanni Balzarani e Roberta Catanzano (entrambi di "Fabriano In Acquarello"), due affermati artisti di Latina che renderanno il pubblico partecipe della creazione di una loro opera.

Sarà presente uno stand della ditta Sergiacomi, che ha contribuito fattivamente all’organizzazione dell’evento, che ospiterà l'acquarellista e architetto del colore Fausto Sutera.

L’appuntamento

È dunque per sabato 3 e domenica 4 nel borgo medievale di Sermoneta