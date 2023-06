A Formia la 27° edizione della Settimana del Teatro amatoriale di Maranola

Torna per la sua 27° edizione la Settimana del Teatro amatoriale di Maranola organizzata dalla compagnia il Setaccio sotto l’egida della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) e il sostegno del Comune di Formia e alcuni sponsor.

Dal 1 al 7 luglio presso la corte dell’Antica Torre Caetani di Maranola diverse compagnie teatrali amatoriali si esibiranno e sfideranno per conquistare i premi per l’Interpretazione di Gruppo, la Sceneggiatura, la Scenografia e per il miglior Giovane emergente. Sarà assegnato un riconoscimento anche alla compagnia più longeva e per l’imprenditore locale, il premio è intitolato a Ida e Antonio Forte – CONAD.

L’appuntamento

È da sabato 1 a venerdì 7 luglio presso la corte della Torre Caetani a Formia. L’ingresso è libero e gratuito.

Il programma degli spettacoli

Sabato 1° luglio

Amanti in Crisi

Compagnia Amici di Battuta (Latina) regia di Roberto Noce

Domenica 2 luglio

Io Cerco la Rosina

Compagnia Il Setaccio di Maranola, commedia scritta e diretta da Antonio Forte

Lunedì 3 luglio

Delitti quasi Perfetti

Compagnia Imprevisti e Probabilità (Formia ) di Raffaele Furno

Martedì 4 luglio

Miseria e Nobiltà

Compagnia I Sognattori (Latina) di Eduardo Scarpetta, con la regia di Gianni Iovine

Mercoledì 5 luglio

L’Affido Conteso

Compagnia Il Setaccio di Maranola, scritta e diretta da Antonio Forte;

Giovedì 6 luglio

Non è vero ma ci credo

Compagnia I Figli di Tani di Roccamonfina (Caserta) di Peppino De Filippo e con la regia di Antonio De Pippo

Venerdì 7 luglio

Presentazione del Libro “Il Teatro del Setaccio” di Antonio Forte

Dopo la premiazione delle Compagnie a seguire si terrà l’atto unico “Zì Fonso” di e con Pierluigi Tortora dell’associazione Esperienza Teatro di Caserta.