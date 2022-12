Sì, è Natale: lo spettacolo di varietà a Itri

Torna la rassegna Sipario d’Autore, stavolta in veste natalizia, a proporre spettacoli di qualità ospitati nel foyer del Museo del Brigantaggio di Itri.

Cosa c’è di meglio in una giornata festiva, satolli dei manicaretti gustati con parenti e amici, se non godersi un divertente spettacolo teatrale? Lunedì 26 dicembre si potrà vedere in doppia replica, alle 18 e alle 20, lo spettacolo Sì, è Natale! Per la regia di Umberto Maria Sasso.

Un frizzante spettacolo di varietà col sapore d’altri tempi, arricchito dall’atmosfera natalizia che permetterà al pubblico di ridere, riflettere e divertirsi. Il tutto impreziosito dalle musiche del Maestro Umberto Scipione.

Canzoni, balletti, sketch divertenti e qualche incursione poetica nel teatro di Eduardo.

L’appuntamento

È dunque per lunedì 26 dicembre alle 18.00 e alle 20.00 presso il foyer del Museo del Brigantaggio a Itri. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 339 3696595 (Claudio) e 324 9512548 (Umberto).