Silenzio: la personale di Monica Menchella alla ludoteca Sergio Ban

Proseguono gli eventi estivi al Parco Vasco da Gama, dopo la mostra di Giuliana Bocconcello, un’altra artista pontina, Monica Menchella, sarà protagonista di una personale alla ludoteca Sergio Ban.

Martedì 30 agosto sarà inaugurata la mostra Silenzio che vedrà in esposizione diverse opere di pittura della più recente produzione di Monica Menchella. Un universo fatto di colori ed emozioni, in cui il gesto pittorico diventa espressione dell’Io. L’arte di Monica Menchella diviene così un viaggio tra sogno e realtà, in cui i moti dell’animo si esternano attraverso il cromatismo tra evocazioni e allusioni.

Monica Menchella, nata a Latina nel 1976, è un’artista poliedrica: è architetto, studia a Venezia Restauro d’Affresco e pratica tuttora il restauro di vari manufatti artistici, è diplomata in solfeggio ed è attrice teatrale. Negli anni partecipa a diverse collettive e personali in gallerie e spazi espositivi, fiere d’arte in Italia e in progetti d’arte contemporanea tra i quali il Museo d’Arte Diffusa. Fa parte della collezione d’arte del MadXI Museo Contemporaneo di Latina alla direzione di Fabio D’Achille.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 22 fino al 4 settembre. Presso il parco Vasco da Gama nello stesso periodo si svolgerà inoltre la festa della birra, quindi dopo aver visitato la mostra ci si potrà fermare per cenare al parco.