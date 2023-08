Sipario d’autore: a Itri la X edizione

Torna l’ormai tradizionale rassegna d’arte e spettacolo Sipario d’autore con la direzione artistica di Robert Rivera e Claudio Musetti e il patrocinio Comune di Itri, l’Assessorato Cultura Itri in Europa e Radio Show Italia 103.5.

La rassegna si articola in tre appuntamenti che si terranno dal 4 al 25 agosto presso l’arena del Museo del Brigantaggio a Itri.

Dopo lo spettacolo del 4 agosto che ha visto protagonista la Compagnia Arte Povera che ha portato in scena la celebre commedia di Molière “ll Malato Immaginario” si prosegue sabato 12 agosto con "La libertà non può amarsi per metà" sul palco la Compagnia Theatre Trotters.

Lo spettacolo, diretto da Cati Giannelli, vedrà protagonisti tre figure storiche il giurista innovatore Filangieri, la scrittrice rivoluzionaria Pimentel De Fonseca e il poliedrico padre degli USA Franklin, di cui si scopriranno particolari delle loro vite e soprattutto del loro pensiero.

A chiudere la rassegna venerdì 25 agosto lo spettacolo “Plus Ultra” in scena la Compagnia Teatrale La Matassa diretta da Umberto Maria Sasso: uno spettacolo nello spettacolo che gioca tra realtà e finzione, su una scelta ardua che si para di fronte al regista Guido Anselmi: continuare a credere nei sogni o rimanere ancorati alla realtà? La commedia spettacolo tra gag, musica e balletti saprà emozionare il pubblico.

L’appuntamento

È dunque il 4, 12 e 25 agosto alle ore 21.15 presso l’Arena del Museo del Brigantaggio di Itri. Ogni spettacolo sarà preceduto da una performance artistica. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 339 3696595.