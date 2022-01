Cinema Teatro Artiston di Gaeta: la stagione di prosa 2022

Una nuova collaborazione tra il Cinema Teatro Ariston e ATCL Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuta da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio darà il via a una stagione teatrale di altissimo livello a Gaeta.

Cinque spettacoli che porteranno a Gaeta grandissimi nomi del panorama artistico italiano per cinque appuntamenti davvero da non perdere.

Si parte il 19 gennaio con Il Silenzio Grande, tratto da un testo di Maurizio De Giovanni dal quale Alessandro Gassman ha realizzato anche l’omonimo film che ha trionfato al Festival di Venezia nel 2021. A portare in scena questa commedia in due atti che parla di legami famigliari e dello scorrere inesorabile del tempo Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea.

Si prosegue martedì 8 febbraio con Non C’è Niente Da Ridere diretto da Lamberto Lambertini, uno spettacolo che vede protagonisti Peppe Barra e Lalla Esposito che si esibiscono in macchiette, canzoni, monologhi del vecchio Varietà e surreali parodie del teatro classico napoletano, unendo la risata alla malinconica poesia che solo l’animo partenopeo può suggerire.

Terzo spettacolo della rassegna Due Vedovi Allegri che andrà in scena martedì 22 e mercoledì 23 febbraio sempre alle ore 21.00. Sul palco dell’Ariston due interpreti d’eccezione Biagio Izzo e Carlo Buccirosso che è anche autore del testo. In un ipotetico prossimo futuro, a tre anni dalla fine della pandemia Cosimo Cannavacciuolo, che ha perso la moglie a causa del Coronavirus, vive, è un antiquario ipocondriaco che vivrebbe una vita assai triste e monotona se non ci fosse Salvatore, anche lui vedovo, ma assai più allegro e bizzarro custode del palazzo.

Andrà in scena il 14 marzo la commedia Ehi… Prof! Posso Venire la Prossima Volta? scritta e interpretata da Paolo Caiazzo, affiancato sul palco da Daniele Ciniglio. Un professore, ipocondriaco e nemico della tecnologia, è vittima della didattica via web, la situazione lo deprime talmente tanto da iniziare ad avere delle allucinazioni che gli fanno vedere gli alunni in giro per casa. Tale inconveniente precipita una situazione di convivenza forzata oltre che con la moglie nevrotica anche con una suocera invadente, una figlia indisponente ed un cognato nullafacente.

A chiudere la rassegna il 4 aprile ci sarà lo spettacolo Affetti Collaterali, una divertente commedia che vede in scena Giovanni Esposito, Francesco Procopio, Susy Del Giudice. Un virus pericolosissimo minaccia l’esistenza di una tipica famiglia meridionale, una esilarante, cinica ma estremamente lucida riflessione sull’essere umano scritta dal maestro spirituale Prem Dayal.

È possibile acquistare l’abbonamento all’intera rassegna ad un costo che varia dai 95 euro ai 125 euro (se si sceglie galleria, platea o poltronissima), o scegliere gli spettacoli preferiti acquistando il biglietto singolo (intero a € 27, platea € 31, poltronissima € 34 o ridotto per over 65 e under 25 a € 25 galleria, € 30 platea, € 33 poltronissima). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0771/463067 - 0771/460214, inviare un messaggio Whatsapp al numero 3516464100 o una email all’indirizzo cineariston@libero.it.

La rassegna all’Ariston

Mercoledì 19 gennaio ore 21.00

Il Silenzio Grande

Di Maurizio De Giovanni

Regia Alessandro Gassman

con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea

Martedì 8 febbraio ore 21.00

Non C’è Niente Da Ridere

di Lamberto Lambertini e Peppe Barra

con LALLA ESPOSITO

musicisti Giuseppe Di Colandrea (clarinetto), Agostino Oliviero (violino e mandolino), Antonio Ottaviano (pianoforte)

martedì 22 e mercoledì 23 febbraio ore 21.00

Due Vedovi Allegri

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Con Biagio Izzo e Carlo Buccirosso

Lunedì 14 marzo

Ehi… Prof! Posso Venire la Prossima Volta?

Scritto e diretto da Paolo Caiazzo

Con Daniele Ciniglio e Paolo Caiazzo