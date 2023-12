Nelle piazze pontine le tradizionali Stelle di Natale dell'AIL

Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare oltre 4.500 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 35° edizione.

Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL o la stella di cioccolato “Sogni di cioccolato AIL” è di 13 euro; per sapere in quali piazze trovare i 16.000 volontari dell’AIL dall’8 al 10 dicembre occorre visitare il sito dell'AIL o chiamare il numero 06 7038 6060.

Con le Stelle di Natale, i Sogni di cioccolato e il Numero solidale, AIL triplica l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti ematologici in tutta Italia. Migliorare la qualità di vita del malato e delle loro famiglie è uno degli obiettivi di AIL per esempio attraverso le Case AIL che offrono accoglienza e conforto ai pazienti che si curano lontano da casa; sono luoghi dove il paziente e il suo caregiver possono vivere senza sostenere costi, in un ambiente familiare vicino al Centro di ematologia di riferimento, ricevendo le cure necessarie. Le Case AIL sono presenti nell’80% delle regioni italiane e in 33 città, con 88 unità immobiliari che comprendono 127 appartamenti e 5 residenze, per un totale di 666 posti letto.