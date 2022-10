A Fondi lo Street Food Festival Halloween Edition

Anche Fondi festeggia Halloween e lo fa con una iniziativa molto amata sia dai residenti che dai moltissimi visitatori: un festival dello Street Food che non è solo ottimo cibo da strada ma tanto intrattenimento per grandi e piccini prima e dopo cena.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre dalle 18.00 alle 2.00 il centro storico di Fondi ospiterà una festa a cielo aperto con musica, divertimento, animazione per ogni fascia d’età. Novità di questa Halloween Edition è la collaborazione con la Futsal Basic Academy che darà vita, in Piazza Unità d’Italia, ad un piccolo grande evento sportivo dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Utopia” con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud, Croce Rossa Italiana, Comitato di Fondi, Falchi di Pronto Intervento e Consorzio Fondi Più.

L’appuntamento

È dunque per domenica 30 e lunedì 31 ottobre dalle 18 alle 2.00 in piazza Duomo e Piazza Matteotti a Fondi.

Il programma della manifestazione

Domenica 30 ottobre

Piazza Duomo

19:00 – DaDà live music band

21:00 – Fritto Funk’ vinyl dj set

23:00 – Live dj set by Lil & Fiesta

Piazza Matteotti

18:00 – Esibizione della scuola di ballo Top Dance Fondi

19:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

21:30 – After Dark live band music

23:30 – Live dj set by Fabio Guglietta

Lunedì 31 ottobre

Piazza Duomo

13:30 – Uè Man, tributo a Pino Daniele

15:30 – Artisti di strada e spettacolo dei burattini

18:00 – Mama’S bag band

21:45 – 50 Special live band

23:30 – Ermendada live band

Piazza Matteotti

12:00 – SO 70’s disco live band

13:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

16:00 – Esibizione danza classica e moderna delle allieve della Joydance

18:30 – Esibizione aerea della scuola di danza Fondi Ballet

20:30 – La tribù di Jovanotti live band

22:00 – In pieno Rock&Roll Luciano Ligabue Tribute band

Piazza Unità d’Italia

10:30 – Street Futsal Basic Academy (mini campetto 3vs3 per 6-10 anni), attività psicomotorie, percorsi e giochi (2/4 anni), foto e palloncini omaggio. Con la partecipazione della Società internazionale Compassion Italia a sostegno di un progetto sulla disabilità