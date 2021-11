Sud Italia Kayak Tour 2021: Tatiana Cappucci e Mauro Ferro raccontano la loro esperienza

Un appuntamento che coniuga la bellezza del mare, lo sport, la navigazione e il kayak è l’incontro che si terrà venerdì 26 novembre con Tatiana Cappucci e Mauro Ferro, esperti di kayak con importanti riconoscimenti ai loro meriti sportivi.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di Latina, sarà ospitato presso la sala conferenze della Casa del Combattente a partire dalle 16.30 quando si potranno ammirare un kayak da mare e le dotazioni nautiche e di sicurezza che compongono il loro equipaggiamento.

Durante l’incontro sarà presentato il progetto, appena portato a termine, del “Sud Italia Kayak Tour 2021” ovvero una pagaiata lungo le coste tirreniche e ioniche della penisola italiana senza supporti che si ha visti partire il 18 luglio scorso da Terracina, costeggiare Lazio, Campania Basilicata e Calabria concludendo il tour a Sibari il 10 settembre.

Tatiana Cappucci e Mauro Ferro non sono nuovi a queste imprese: insieme hanno circumnavigato le Highlands scozzesi nel 2008 e viaggiato in kayak in quasi tutti i paesi europei, hanno circumnavigato quasi tutte le isole maggiori e minori di Italia, Spagna, Francia, Croazia e Grecia. Nel 2019 hanno pubblicato un primo libro di viaggio, "Isole Baleari in kayak: alla scoperta di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera", Edizioni Magenes.

Per la circumnavigazione di Creta nell'estate del 2010 hanno ricevuto una medaglia di bronzo quale premio di rappresentanza dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Entrambi Maestri federali, sono i titolari della scuola Tatiyak di Latina che organizza corsi e workshop a livello nazionale ed internazionale con il rilascio dei brevetti riconosciuti in tutto il mondo. Tatiana ha seguito anche il percorso formativo della British Canoeing, la federazione inglese, ed è diventata negli anni una conosciuta ed apprezzata insegnante, regolarmente invitata a numerosi symposium europei (Inghilterra, Francia, Spagna, Norvegia, Israele etc).

L’appuntamento

È dunque per venerdì 26 novembre alle ore 16.30 presso la Casa del Combattente di Latina.