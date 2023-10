Sulla Vetta del Circeo: escursione guidata

Indirizzo non disponibile

In questo autunno mite, più simile a una lunghissima estate, è ancora piacevole fare passeggiate ed escursioni per godersi lo splendido territorio pontino. Sabato 14 ottobre si potrà approfittare di questo bel tempo per esplorare il promontorio del Circeo seguendo le attente indicazioni di Giancarlo Pagliaroli, guida ambientale escursionistica.

Una escursione di medio livello di difficoltà, indicata per persone con una certa esperienza che prevede un percorso di circa 10 km con un dislivello di 240 metri che permetterà di raggiungere la vetta del Circeo.

Oltre al giusto abbigliamento ed equipaggiamento è assolutamente necessario portare con sé almeno due litri d’acqua e il pranzo al sacco.

L’appuntamento

È per sabato 14 ottobre con partenza alle ore 9.30 dal piazzale accanto al ristorante Le Mura a San Felice Circeo. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare il numero 329 3652954 o 340 536 2876