Tanto pe' canta' - 100 anni di Nino Manfredi: la mostra e gli eventi a Minturno

Come già annunciato nel lancio del docufilm “Uno Nessuno e Centro Nino” scritto e diretto da Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi l’estate di Minturno sarà dedicata al celebre attore che amava enormemente la Spiaggia dei Sassolini, dove passava le sue estati, tanto da ricevere la cittadinanza onoraria nel 1998.

In occasione del centenario dalla nascita di Nino Mandredi, il Comune di Minturno in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse organizza la mostra "Tanto pe' canta' - 100 anni di Nino Manfredi".

Una retrospettiva ospitata al Castello Baronale dal 12 luglio al 9 agosto durante la quale si potranno ammirare 40 fotografie provenienti dall'Archivio Riccardi, uno dei maggiori archivi fotografici italiani. Le foto scattate a Manfredi da Carlo Riccardi, paparazzo per eccellenza negli anni d'oro del Cinema italiano, raccontano una storia per immagini tra il dietro le quinte sui set cinematografici e occasioni di vita mondana. La mostra sarà impreziosita, inoltre, da manifesti, locandine, fotobuste, materiale vario e memorabilia provenienti dai fondi dell'Archivio Storico del Cinema Italiano Onlus, che raccontano la storia cinematografica di Nino Manfredi, dagli esordi fino ai film più importanti.

La mostra ha ricevuto il riconoscimento dalla Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, e il patrocinio dalla Regione Lazio e della Provincia di Latina. All’esposizione saranno collegati una serie di eventi: proiezioni di sei grandi successi di e con Nino Manfredi, l’incontro con il figlio Luca che presenta il documentario dedicato alla sua vita e con lo scrittore Andrea Ciaffaroni autore della biografia “Alla ricerca di Nino Manfredi”.

L’esposizione, che sarà aperta tutti i giorni tranne giovedì e domenica dalle 19 alle 22, e gli eventi collegati sono a ingresso gratuito, ma nel rispetto delle norme anti COVID-19 sarà obbligatoria la prenotazione da effettuare sul portale Eventbrite.

Il programma degli eventi:

lunedì 12 luglio

Mandrefi Day

Ore 11 – Minturno, Sala Consiliare

Annullo filatelico Poste Italiane (fino alle 17)

Ore 18,30 – Castello Ducale

Apertura Mostra fotografica

Ospite Luca Manfredi

ore 21.30 Scauri, Spiaggia dei Sassolini

Incontro con Luca Manfredi

La retrospettiva dedicata a Nino Manfredi sarà aperta con un ospite d’eccezione: il figlio del grande attore ciociaro. Luca Manfredi sarà a Minturno il 12 luglio per aprire la Mostra allestita all’interno del Castello Ducale, per poi spostarsi in serata presso la Spiaggia dei Sassolini dove sarà presentato al pubblico il documentario “Uno nessuno cento Nino”, prodotto da Ruvido Produzioni, con Sky Arte e Rai Cinema, con il patrocinio e contributo del Comune di Minturno. Una serata ricca di aneddoti e particolari della vita intima di Nino Manfredi che si svolgersi in un luogo significativo e incantevole come la Spiaggia dei Sassolini, molto caro anche allo stesso Luca Manfredi, perché a pochi metri di distanza si erge la villa dove il grande Nino passava le sue vacanze estive per oltre 40 anni. Il documentario, scritto e diretto dal figlio Luca, è un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti, ed è arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi.

Venerdì 16 luglio

ore 21.30 Minturno, Castello Ducale

Straziami ma di baci saziami (1968)

Regia di Dino Risi. Con Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei, Checco Durante. Commedia, 100 min.

Mercoledì 21 luglio

ore 21.30 Minturno, Castello Ducale

NELL’ANNO DEL SIGNORE (1969)

Regia di Luigi Magni. Con Nino Manfredi, Claudia Cardinale, Enrico Maria Salerno, Britt Ekland, Robert Hossein. Commedia, 117 min.

Venerdì 23 luglio

ore 21.30 Minturno, Castello Ducale

Pane e Cioccolata (1973)

Regia di Franco Brusati. Con Nino Manfredi, Paolo Turco, Gianfranco Barra, Tano Cimarosa, Ugo D’Alessio, Johnny Dorelli. Commedia, 115 min.

Mercoledì 28 luglio

ore 21.30 Minturno, Castello Ducale

Brutti, sporchi e cattivi (1976)

Regia di Ettore Scola. Con Nino Manfredi, Marcella Michelangeli, Marcella Battisti, Claudio Botosso, Silvia Ferluga, Zoe Incrocci. Commedia, 115 min.

Venerdì 30 luglio

ore 21.30 Minturno, Castello Baronale

Incontro con Andrea Ciaffaroni autore del libro “Alla ricerca di Nino Manfredi”

Nino Manfredi (1921-2004) era uno dei cosiddetti quattro colonnelli della commedia all’italiana, assieme a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. In cinquant’anni di carriera – come attore, cantante, regista, autore – ha sempre messo la propria sensibilità e la propria recitazione misurata e piena di sfumature al servizio della gente comune, raccontandone difetti e virtù in film memorabili. Questo libro ne racconta il lungo percorso artistico, dall’Accademia d’Arte Drammatica alle prime esperienze teatrali con Orazio Costa ed Eduardo De Filippo, dagli esordi al Varietà, fino alla radio, al cinema e alla TV, senza trascurarne la vita privata. Non a caso la sua storia è raccontata anche attraverso la voce della moglie Erminia, dei colleghi e ricorrendo alle parole della critica dell’epoca. La biografia si avvale di approfondite ricerche nel suo archivio personale, del recupero di soggetti inediti ed è arricchita da fotografie rarissime. Nato a Roma nel 1982, Andrea Ciaffaroni è scrittore, consulente editoriale e custode di uno smisurato archivio personale sulla comicità che da anni è una fonte preziosa per la stesura di libri in tema. Ha collaborato con Sagoma per le edizioni italiane dell’autobiografia di Richard Pryor e della biografia di John Belushi, nonché dei libri su Stanlio e Ollio scritti da John McCabe. Ha scritto le biografie “In arte Peter Sellers” (2018), e, in coppia con Sandro Paté, “Cochi e Renato, la biografia intelligente” (2019). “Alla ricerca di Nino Manfredi” è la sua terza opera.

Mercoledì 4 agosto

ore 21.30 Minturno, Castello Ducale

Cafè Express (1980)

Regia di Nanni Loy. Con Nino Manfredi, Adolfo Celi, Vittorio Caprioli, Vittorio Mezzogiorno, Nino Vingelli. Commedia, 100 min.