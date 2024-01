Tempesta Murgia: l’incontro al MUG di Latina

Un appuntamento per gli amanti della lettura e in particolare delle opere della compianta Michela Murgia (nella foto tratta da Intagram), si terrà presso il MUG Museo Giannini di Latina.

Domenica 28 gennaio alle ore 16.00 si incontreranno i membri di diversi gruppi di lettura della città per parlare insieme: Il mercoledì letterario, La compagnia dei libri, Centro Donna Lilith, Metti un libro a cena, Il libro è meglio, La stanza.

Un pomeriggio per trattare temi importanti, che furono cari alla scrittrice sarda, come la lotta contro la violenza sulle donne e per la parità di genere, il femminicidio, l’impegno civile e sociale, i diritti della comunità lgbtq, la disamina puntuale della società moderna e il rapporto con la Chiesa, ma anche l’amata Sardegna, i rapporti più stretti che spesso si costruiscono con sconosciuti piuttosto che in seno alla famiglia, cosa rimane delle antiche tradizioni, l’amore e la libertà di espressione.

Dunque un pomeriggio denso di contenuti e di riflessioni aperto a tutti coloro che hanno letto almeno un libro di Michela Murgia, o che semplicemente vogliono approfondirne la conoscenza, senza pregiudizi aprendosi agli altri. Un incontro per sottolineare la potenza dei messaggi contenuti nei libri e l'importanza di condividere insieme le letture e di conseguenza le idee, i sentimenti, le esperienze vissute, i sogni e, perché no, progetti.

L’appuntamento

È per domenica 28 gennaio alle ore 16.00 presso il MUG di Latina.