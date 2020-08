“Festival delle emozioni” a Terracina: apre l’incontro con Chiara Gamberale

Sarà il Tempio di Giove a Terracina ad ospitare mercoledì 19 agosto l’incontro con Chiara Gamberale, giovane scrittrice italiana molto famosa, che apre quest’anno il “Festival delle emozioni dell’anno 2020”, organizzato sotto il patrocinio della Fondazione città di Terracina.

Chiara Gamberale ha raccontato in un veloce ed intenso libro le emozioni della sua quarantena. Il libro porta il titolo “Come il mare in un bicchiere” (Feltrinelli 2020). “È la storia della sua vita nei mesi in cui l’Italia è rimasta chiusa per il virus- raccontano gli organizzatori -. La storia delle emozioni di una mamma alle prese con una figlia di due anni e di una donna intenta a combattere con i fantasmi che occupano la nostra vita, sia nella normalità, che nella quarantena”.

Durante l’incontro, Chiara Gamberale accompagnerà gli spettatori in una riflessione sulla nostra vita e sulle nostre emozioni, in questi tempi difficili, ma pregnanti di possibilità.

L’appuntamento è alle 19; presenta Rachele di Vezza, psicologa e psicoterapeuta; previsto l’intervento anche di Fabio Arduini. L’evento è gratuito, necessaria la prenotazione al sito Festivaldelleemozioni.it; è prevista una consumazione.