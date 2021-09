Al Circolo Cittadino “Testi in nuove Vesti” di Palco 19

Uno spettacolo che unisce musica, cinema e teatro, che si snoda tra due filoni principali: l’amore e la denuncia sociale e che, nato durante il lockdown, porta con sé pensieri e riflessioni che il periodo di stop forzato hanno suscitato negli animi più sensibili. Tutto questo è Testi in nuove Vesti l’ultimo lavoro dell’Associazione Culturale PALCO 19 – Laboratorio teatrale di Simona Serino.

Sulle indimenticabili musiche di Ennio Morricone, 15 attori creeranno dei veri e propri quadri teatrali partendo dai testi di grandi successi di cantautori italiani usciti dal 2000 al 2020. I testi di brani italiani di successo, troppo spesso identificati con mere “canzonette”, saranno il punto di partenza di ogni scena.

“Ecco quindi che in un’ora e mezza di spettacolo – si legge in una nota degli organizzatori – lo spettatore si immerge in un fantastico viaggio che gli farà rivivere le ambientazioni dell’America proibizionista di C’era una volta in America ascoltando però le denunce sociali di Caparezza o le liriche d’amore di Fiorella Mannoia, mentre vedrà l’oceano di Novecento sul quale navigheranno le parole di Niccolò Fabi, così come si perderà nel sogno d’amore di Nuovo cinema Paradiso grazie ad Arisa o Tiziano Ferro, e si indignerà ascoltando Fabrizio Moro enfatizzato dall’energia di Per un pugno di dollari. Diversi dunque nel genere i brani selezionati, che spaziano appunto da Franco Battiato a Irama, da Ermal Meta a Sergio Cammariere, passando per Noemi, Carmen Consoli, Fedez, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, fino ad arrivare a Brunori Sas, Ultimo, Laura Pausini, Max Gazzè, Biagio Antonacci, Capossella, Zarrillo e Coez”.

L’appuntamento

È al Circolo Cittadino di Latina per domenica 19 settembre in una doppia replica alle ore 18.30 e alle ore 21.00 al Circolo Cittadino. La prenotazione è obbligatorio e da effettuare chiamando il numero 392.3282261.

